В Бурятии изъяли почти тонну добытого браконьерами омуля

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Бурятии изъяли почти тонну омуля, добытого браконьерским способом. Ущерб составил около 13 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Путина-2021" оперативниками МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России изъята почти тонна незаконно добытого омуля. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный злоумышленниками государству, составил почти 13 млн рублей", - сказала она.

По словам Волк, на 336-м км автодороги Иркутск - Улан-Удэ недалеко от поселка Горный полицейские остановили автомобиль. В ходе проверки в салоне было обнаружено 1 126 особей байкальского омуля общим весом 520 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 3. ст. 256 УК РФ).

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый в сбыте незаконно выловленных водных биологических ресурсов. В ходе обыска по адресу его проживания изъяты 13 особей омуля и более трех килограммов икры", - добавила представитель МВД, отметив, что также возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 175 УК РФ ("Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем").

Кроме того, несколько дней назад в Улан-Удэ сотрудники УЭБиПК МВД республики при участии Росгвардии изъяли у двух местных жительниц около тысячи экземпляров нерестового байкальского омуля, который был добыт в акватории озера Байкал в запрещенный для рыболовства период. Возбуждены еще два уголовных дела по ч. 1. ст. 175 УК РФ.