Майора полиции в Северной Осетии осудили условно за вымогательство денег с контрабандистов

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 ноября. /ТАСС/. Майор полиции, бывший командир отдельного специального взвода оперативного реагирования УГИБДД МВД в Северной Осетии, осужден на четыре года условно за вымогательство денег с контрабандистов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по республике.

"Советским районным судом г. Владикавказа РСО-Алания подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Бывший командир отдельного специального взвода оперативного реагирования УГИБДД МВД по Северной Осетии Алан Пухаев вымогал денежные средства с лиц, незаконно перевозящих по территории республики контрабандную или контрафактную спиртосодержащую продукцию. Также он предоставлял услуги по сопровождению автотранспорта с нелегальным грузом по территории региона.

Следственным управлением СК России по Северной Осетии в отношении Пухаева было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.