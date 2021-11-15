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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Корреспондентов RT France задержали на польско-белорусской границе

Сотрудники телеканала работали в зоне ЧП без разрешения
© EPA-EFE/Artur Reszko

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Двое корреспондентов телеканала RT France задержаны в Польше на польско-белорусской границе за работу в зоне ЧП без разрешения. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа.

"Сегодня утром в районе города Уснаж-Гурны полицейскими были задержаны двое мужчин. Они заявили, что они журналисты телеканала RT France", - сказал он.

"Корреспонденты задержаны, находятся в отделении полиции. Дело будет передано в суд в срочном порядке", - информировал Крупа.

Оба задержанных - граждане Франции.

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БелоруссияРоссияФранцияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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