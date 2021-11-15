Массовая драка с участием мигрантов произошла на петербургской овощебазе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге доставили в отдел 22 человека после массовой драки на Софийской овощебазе во Фрунзенском районе города. Восемь человек привлечены к административной ответственности, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию были доставлены 22 человека. В результате разбирательства один участник драки привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, его оппонент - за нанесение побоев", - сказано в сообщении. Уточняется, что среди остальных доставленных в отдел также оказались нелегальные мигранты, в отношении них составили административные протоколы.

Сообщение о драке поступило в полицию в воскресенье около 18:00. Прибывшие на место наряды полиции установили, что причиной потасовки стал конфликт в столовой между двумя работниками овощебазы, уроженцами одной из среднеазиатских стран.