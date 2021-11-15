Житель Волжского отсудил 150 тыс. рублей за травму сына в аэропорту Шереметьево

ВОЛГОГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Моральная компенсация и штраф на общую сумму 150 тыс. рублей взысканы судом с ООО "Шереметьево-ВИП" в пользу жителя города Волжский Волгоградской области за травму его ребенка во время игры в детской комнате на территории VIP-зала. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"По решению суда с ООО "Шереметьево-ВИП" в пользу жителя города Волжский взыскана компенсация морального вреда за травму сына во время игры в детской комнате. Апелляционным определением Волгоградского областного суда решение Волжского городского суда отменено, с ООО "Шереметьево-ВИП" в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей и штраф - 50 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на территории VIP-зала международного аэропорта Шереметьево, услуги которого являются платными. Сообщается, что во время игры в сухом бассейне в детской комнате бизнес-зала шестилетний сын истца получил травму - перелом ступни.

"В детской комнате не было предупреждающих табличек, информирующих о том, что игры в виде прыжков с бортиков не безопасны в силу конструктивных особенностей игрового оборудования", - отметили в пресс-службе, добавив, что ответчик не представил суду доказательств осуществления контроля за техническим состоянием оборудования детской площадки.