МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны" Верзилова

"Верзилов Петр Юрьевич, 25.10.1987 года рождения, разыскивается по статье УК", - говорится в базе розыска МВД, подробности ведомство не приводит.

При этом, по словам адвоката Верзилова Леонида Соловьева, причиной объявления в розыск основателя "Медиазоны" Верзилова стало его уголовное дело о сокрытии двойного гражданства. "Дело, по которому Верзилов объявлен в розыск, длится уже более года. Это дело о том, что он якобы не предоставил сведения о наличии у него гражданства Канады. Хочу подчеркнуть, что ему не грозит наказание в виде реального лишения свободы, наказание, которое ему могут назначить - это штраф или обязательные работы. Но, тем не менее, в розыск объявить человека по данному делу можно", - сказал Соловьев.

Петр Верзилов - создатель интернет-СМИ "Медиазона". Он был участником групп "Война" и Pussy Riot. Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года в Москве Верзилов и три активистки Pussy Riot выбежали на поле в форме сотрудников полиции, за что были привлечены к административной ответственности.

В конце сентября Министерство юстиции включило в реестр иноагентов журналистов "Медиазоны", включая Петра Верзилова.