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Мужчина ранил двух человек из пистолета на северо-западе Москвы

Стрелявшего задержали

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который ранил из травматического пистолета двух человек на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Примерно в 11:00 мужчина несколькими выстрелами из травматического пистолета ранил двух мужчин на Волоколамском шоссе. Стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции", - сказали в пресс-службе.

Пострадавших осматривают врачи скорой помощи, решается вопрос о госпитализации. Причины конфликта устанавливаются.

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