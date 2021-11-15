Под Новосибирском обнаружили тела трех женщин с признаками отравления угарным газом

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Тела трех женщин с признаками отравления угарным газом обнаружили в доме в селе Койниха Новосибирской области. СК проводит проверку, сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления СК России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в частном жилом доме в поселке Койниха Искитимского района Новосибирской области тел трех женщин 1958, 1971 и 1973 годов рождения с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выехал следователь территориального следственного органа, назначены судебно-медицинские экспертизы.