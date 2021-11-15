Полицейские изъяли ППШ и еще целый арсенал оружия и боеприпасов у жителя Подмосковья

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота у жителя в Подмосковье два пистолета ТТ, пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) и еще целый арсенал оружия и боеприпасов. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили жителя городского округа Раменское, подозреваемого в совершении преступления. В бане и гараже на территории частного домовладения, в котором он проживает, обнаружены девять предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием. Исследование показало, что среди них два пистолета ТТ и пистолет-пулемет Шпагина, изготовленные самодельным способом и пригодные для стрельбы боевыми патронами", - сказала она.

По словам Волк, в настоящее время остальные экземпляры исследуют эксперты. Кроме того, оперативники изъяли более 400 патронов различного калибра и составные части к огнестрельному оружию. "В доме также располагалась мастерская по переделке, ремонту и восстановлению боевых свойств огнестрельного оружия из охолощенного", - добавила представитель ведомства.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"), санкция данной статьи грозит лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом до 80 тыс. рублей, а также по ч. 1 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия"), наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.