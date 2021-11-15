Около 150 человек эвакуировали из Останкинской телебашни после сообщения о минировании

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни в Москве, эвакуированы около 150 человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что в Останкинской телебашне заложено взрывное устройство. В целях безопасности эвакуированы порядка 150 человек", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи, которые проводят обследования телебашни и прилегающей территории.