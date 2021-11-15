По факту издевательств над ребенком в курганском детском доме возбудили уголовные дела

ТАСС, 15 ноября. Уголовные дела по признакам истязания и халатности возбуждены по факту издевательства над двухлетним ребенком в Кипельском детском доме в Юргамышском районе Курганской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждены два уголовных дела по сообщению социальных сетей о том, что в Кипельском детском доме, расположенном в Юргамышском районе Курганской области, установлены факты жестокого обращения с малолетним ребенком со стороны воспитанников старшего возраста. Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Истязание", "Халатность"). Согласно материалам уголовного дела, в результате халатности должностных лиц, обеспечивающих соблюдение прав детей в детском учреждении, а также лиц, ответственных за надлежащий присмотр за малолетними детьми, 16-летний воспитанник указанного учреждения неоднократно применял физическую силу в отношении двухлетнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее в соцсетях появились видеокадры жестокого обращения со стороны старших воспитанников детского дома по отношению к малолетним детям. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в отношении двух 16-летних подростков, издевавшихся над ребенком, составлены протоколы о побоях. Один из молодых людей был помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.