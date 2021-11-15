В Петербурге заключенный получил девять лет за убийство сокамерника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Заключенный петербургского СИЗО №1 ("Кресты") осужден на девять лет за убийство сокамерника кипятильником. По совокупности с предыдущим наказанием за разбой мужчина проведет в колонии особого режима 11 лет, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ивана Соловьева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказано в сообщении.

Вечером 19 марта осужденный находился в одной камере вместе с подследственным арестантом. В ходе внезапного конфликта на почве личных отношений Соловьев напал на мужчину. Фрагментом кипятильника он нанес соседу по камере не менее 16 ударов, в том числе не менее одного удара по голове, а после избил его руками и ногами. Пострадавший от полученных травм умер на месте.

Погибший обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Сам же Соловьев с октября 2020 года отбывал наказание за разбой в особо крупном размере по приговору Сосновоборского городского суда. Свою вину в убийстве мужчина признал частично, сообщив, что умысла на преступление у него не было.