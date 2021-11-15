Работника частной авиакомпании на Кубани подозревают в хищении запчастей на 4 млн рублей

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Работника частной авиакомпании в Краснодарском крае подозревают в хищении запчастей для самолета Ан-2, которые он сдал в пункт металлолома, ущерб достигает почти 4 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник.

"В дежурную часть ОМВД России по Калининскому району с сообщением о краже обратился владелец частной авиакомпании. Заявитель пояснил, что из трех складских помещений на посадочной площадке пропали дорогостоящие запасные части для самолета Ан-2. Ущерб составил более 3,8 млн рублей. В Калининском районе полицейские задержали мужчину, похитившего запчасти для самолетов", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержан 23-летний охранник-механик посадочной площадки, похищены крыло, четыре двигателя, кольцо капота и другие запчасти для самолета Ан-2. По предварительной версии, запчасти он продал в пункты приема металла, а денежные средства потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, на время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.