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Несколько человек пострадали при обрушении потолка в школе на юге Лондона

Ученики и педагоги были эвакуированы из здания

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Потолок обрушился в ходе учебных занятий в школе на юге Лондона, в результате инцидента несколько человек получили травмы. Об этом в понедельник сообщили спасательные службы британской столицы.

По имеющейся информации, несколько школьников были экстренно доставлены в больницу в связи с полученными травмами, еще ряду учеников помощь была оказана на месте. Отмечается, что обрушился потолок на третьем этаже учебного заведения. Все ученики и педагоги были эвакуированы из здания.

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