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В Йошкар-Оле пострадали пять человек в ДТП с автобусом, легковушкой и самосвалом

По данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не уступил дорогу пассажирскому автобусу

ТАСС, 15 ноября. Пять человек пострадали в аварии с участием автобуса и еще двух транспортных средств в Йошкар-Оле. Об этом сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

"Четверо пассажиров автобуса и водитель легкового автомобиля получили травмы в результате ДТП, произошедшего утром 15 ноября в Йошкар-Оле", - говорится в сообщении.

По данным отделения, всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля не уступил дорогу пассажирскому автобусу, что привело к аварии, после чего произошло столкновение с самосвалом.

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