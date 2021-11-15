В Йошкар-Оле пострадали пять человек в ДТП с автобусом, легковушкой и самосвалом

ТАСС, 15 ноября. Пять человек пострадали в аварии с участием автобуса и еще двух транспортных средств в Йошкар-Оле. Об этом сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

"Четверо пассажиров автобуса и водитель легкового автомобиля получили травмы в результате ДТП, произошедшего утром 15 ноября в Йошкар-Оле", - говорится в сообщении.

По данным отделения, всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля не уступил дорогу пассажирскому автобусу, что привело к аварии, после чего произошло столкновение с самосвалом.