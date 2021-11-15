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В Петербурге задержали полицейского, выстрелившего из травматического пистолета в жену

Пострадавшую женщину госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудника петербургской полиции задержали после того, как он выстрелил в жену из травматического пистолета и скрылся с места происшествия на автомобиле. Женщина была госпитализирована и обратилась с заявлением в правоохранительные органы, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"При содействии сотрудников ГИБДД оперативники собственной безопасности обнаружили разыскиваемый автомобиль на загородной трассе на подъезде к городу Луга. Автомобиль был остановлен, а водитель задержан", - говорится в сообщении.

Пострадавшая сообщила полицейским, что с мужем, сотрудником органов внутренних дел, у нее произошел конфликт, в результате которого она и получила ранение.

В полиции уточнили, что по факту инцидента уже назначена служебная проверка.

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