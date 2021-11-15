Круглосуточное патрулирование организуют в самарском поселке, где сгорели 14 домов

САМАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Круглосуточные посты выставят в поселке Подгоры Самарской области, где предположительно из-за поджога сгорели 14 домов. Соответствующее поручение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Губернатор поручил главе Волжского района выставить круглосуточные посты из числа добровольцев и сотрудников администрации и контролировать ситуацию [с пожарами]", - говорится в сообщении.

Азаров отметил, что необходима координация с пожарной службой, чтобы в период, когда машина уезжала на дозаправку, территория была прикрыта патрулированием. "Люди беспокоятся, что заброшенные дома [кто-то] сжигает, а дальше этот преступник возьмется за жилые. Работа следственных, правоохранительных органов не отменяет необходимости патрулирования. У вас ситуация, близкая к чрезвычайной", - сказал губернатор.

По данным местных властей, сгоревшие дома были нежилыми и не эксплуатировались более трех лет. На сегодня заявление на поджоги поступило в ОВД только по двум домам. Руководитель ГУ МЧС по региону Олег Бойко отметил, что наиболее вероятной причиной пожаров является поджог. "С 23 октября там был выставлен пожарный пост. Время дежурства поста плавающее, постоянно меняется. Мы считаем, что пожары устраивает человек, который следит за работой пожарного поста. Последний пожар произошел буквально сразу после того, как служебная машина в два часа ночи уехала на дозаправку", - цитирует пресс-служба руководителя главка.

Ранее в прямом эфире на телеканале ГТРК "Самара" житель поселка сообщил Азарову, что с 23 октября по 9 ноября в селе происходят поджоги, в результате которых сгорело 14 домов. По его словам, по ночам дежурят пожарные, полицейские, однако, как только они уезжают, происходит новое возгорание.