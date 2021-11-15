В Сочи пресекли контрабанду валюты на более чем 19 млн рублей

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудники таможни пресекли контрабанду валюты на российско-абхазской границе. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Краснодарской таможни, у женщины, не задекларировавшей денежные средства при въезде в Россию, изъято валюты на более чем 19 млн рублей.

При проведении контроля сотрудники таможни остановили женщину, проходившую по зеленому коридору. Отмечается, что таможенную декларацию она не подавала, за информацией о порядке перемещения товаров и денежных средств через таможенную границу ЕАЭС не обращалась.

"Досмотрев ее багаж, в дорожном рюкзаке таможенники обнаружили денежные средства в иностранной валюте. В ходе опроса женщина призналась, что перемещает некоторую сумму денег в качестве подарка родственнику, точную сумму назвать затруднилась. При пересчете валюты выяснилось, что гражданка пыталась пронести через границу $275 330", - говорится в сообщении. Отмечается, что у женщины отсутствовали при этом разрешительные документы на перемещение денежных средств.

В пресс-службе уточнили, что общая сумма, незаконно перемещаемых средств, составила в рублевом эквиваленте - 19 371 239 рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 200.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере"). Денежные средства изъяты, добавили в пресс-службе.