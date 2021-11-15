Суд отклонил кассацию похитившего 14 млрд руб. экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Второй кассационный суд решил не изменять приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, осужденному за хищение 14 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оставил решение предыдущей инстанции без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения",- сказали в суде.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил Кузнецова к 14 годам лишения свободы. Суд также удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими, постановив взыскать с него более 14,3 млрд рублей. Экс-министр обвинялся по статьям 159 ("Мошенничество"), 174.1 ("Легализация денежных средств") и 160 ("Растрата") УК РФ. Он полностью признал вину. Позже Мосгорсуд сократил на четыре месяца - до 13 лет и 8 месяцев - срок лишения свободы Кузнецову.

По версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также деньги областных организаций на сумму более 14 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимость за границей.

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. В частности, заочно осуждена на 11 лет бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах, которая скрывается в США. Сестра Кузнецова Елена осуждена на семь лет лишения свободы.