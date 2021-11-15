Суд в Екатеринбурге арестовал 15-летнего подростка за надругательство над младшей сестрой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 15-летнего подростка по делу о насильственных действиях в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 января", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что дело возбуждено по п. 5 ч. 4 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

По данным источника издания "КП-Екатеринбург", следствие считает, что на протяжении последних трех лет пятнадцатилетний подросток насиловал сводную сестру 2012 года рождения.