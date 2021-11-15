Проверки детдомов пройдут в Курганской области из-за видео с издевательством над ребенком

ТАСС, 15 ноября. Проверки детских домов пройдут в Курганской области после инцидента с издевательством над двухлетним ребенком в Кипельском детском доме в Юргамышском районе. Об этом сообщили в понедельник в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в области Алену Лопатину.

Ранее в соцсетях появились видеокадры жестокого обращения со стороны старших воспитанников детского дома по отношению к малолетнему ребенку. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Истязание", "Халатность").

"В ближайшее время проверим и другие организации для детей-сирот", - говорится в сообщении.

О проверке учреждения

Отмечается, что по итогам служебной проверки с некоторыми сотрудниками учреждения будут расторгнуты трудовые договоры. Подростка, который издевался над ребенком, решено перевести в другой филиал, пока он находится в изоляторе временного содержания.

По данным Лопатиной, пострадавший ребенок не имеет отклонений по итогам независимой экспертизы физического и психологического здоровья, проведенной Курганской областной детской больницы им. Красного Креста. Его здоровье в норме, ребенок в безопасности, живет в одной комнате вместе с тремя братьями, их сестра также рядом.

"На месте я пообщалась со всеми воспитанниками Кипельского детского дома. Все ребята чувствуют себя хорошо, комфортно, в том числе малыши. Им ничего не угрожает. Все дети удивлены обнародованному факту, утверждают, что такого не ожидали от подростка", - цитируют в правительстве Лопатину.

Ранее в пресс-службе УМВД региона сообщили также, что в отношении двух 16-летних подростков, издевавшихся над ребенком, составлены протоколы о побоях.