Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Ирана

ТАСС, 15 ноября. Землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано в понедельник на юге Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 48 км к северо-западу от города Бендер-Аббас (население около 352 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В воскресенье Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал о двух зафиксированных землетрясениях на юге Ирана магнитудами 6,0 и 6,3. Эпицентры подземных толчков располагались приблизительно в 60 км к северо-западу от города Бендер-Аббас. В результате землетрясений пострадали 70 человек.