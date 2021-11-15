Прокурор просит приговорить к шести годам колонии девушку, сбившую троих детей в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Прокурор просит суд приговорить к шести годам колонии общего режима Валерию Башкирову по делу о ДТП на переходе в Москве, в результате которого пострадал один ребенок и еще двое детей погибли. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"В суде государственный обвинитель прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. Гражданские иски потерпевших прокурор просил удовлетворить в полном объеме", - сказали в ведомстве.

Башкирова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Она находится под стражей.

Днем 16 июля на улице Авиаторов в Москве девушка на автомобиле Mazda сбила на нерегулируемом пешеходном переходе детей в возрасте трех и пяти лет и коляску с 9-месячным ребенком. Дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок - на следующий день. У девятимесячного ребенка диагностированы сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Девушка признала вину и раскаялась в содеянном.