В промзоне Дзержинска произошла разгерметизация емкостей с горючим

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Разгерметизация емкостей с горючей жидкостью с последующим факельным горением высотой 1-2 м произошла в промзоне Дзержинска в Нижегородской области. Погибших и пострадавших нет, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 15:50 мск на пульт пожарной охраны поступил вызов о пожаре по адресу: г. о. Дзержинск, промзона, Восточное ш., д 1. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1 БИС. Предварительно, произошла разгерметизация с последующим факельным горением (высотой 1-2 м) емкостей с горючей жидкостью, количество емкостей на данный момент точно неизвестно", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибших и пострадавших нет, происходит охлаждение соседних емкостей.

Как уточнили ТАСС в администрации Дзержинска, пожар возник на площадке ООО "Синтез" на производстве ООО "Синтез - Ацетон 2000". "Происходит факельное горение в результате утечки водорода одной из емкостей. Пожарные части находятся на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе.