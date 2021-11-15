Суд в Саратове ужесточил меру пресечения экс-прокурору, подозреваемому во взятках

САРАТОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Суд ужесточил меру пресечения бывшему прокурору Кировского района Саратова Андрею Пригарову, который подозревается в коррупционных преступлениях. Пригаров помещен под домашний арест, ранее он находился под подпиской о невыезде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Волжского районного суда.

"Пригаров помещен под домашний арест сроком на два месяца, до 14 января", - сказала собеседница агентства.

Пригаров был задержан следователями СК по подозрению в коррупционных преступлениях в конце прошлого года. По данным следствия, с ноября 2013 года по февраль 2018 года он получал от гендиректора коммерческой организации взятки за содействие в получении документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, а также за общее попустительство. Общий размер взятки, полученной за указанный период, составил не менее 15 млн рублей.

Также в его отношении возбуждено дело о получении взятки в размере не менее 18 млн рублей за общее покровительство взяткодателю и его организации, оказывающей ритуальные услуги. Кроме того, Пригаров подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В данный момент он уволен из прокуратуры.