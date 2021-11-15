Суд в Москве продлил арест Белозерцеву по делу о взятке

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник продлил арест бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Белозерцеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 20 февраля", - сказали в суде.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года на тот момент глава Пензенской области Белозерцев получил от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Все фигуранты дела находятся под стражей. 23 марта президент России Владимир Путин отстранил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.