В Подмосковье условно осужден бизнесмен за убийство и попытку прекратить дело за взятку

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Мытищинский городской суд Московской области приговорил к четырем годам условно предпринимателя Виктора Барышникова, который убил своего бизнес-партнера и пытался добиться прекращения дела за взятку. Об этом говорится в тексте приговора, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд постановил признать Барышникова В. Р. виновным по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и по п. "б" ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и по совокупности преступлений окончательное наказание назначить Барышникову В. Р. в виде лишения свободы сроком на четыре года, со штрафом. Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 5 лет", - говорится в документе.

"Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признает явку Барышникова В. Р. с повинной, его раскаяние в содеянном, на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и одного малолетнего ребенка, состояние здоровья Барышникова, который является инвалидом второй группы, а также возмещение потерпевшему (сыну убитого - прим. ТАСС) морального вреда в полном объеме и отсутствие у последнего каких-либо претензий к Барышникову В. Р.", - отмечается в решении суда.

На процессе Барышников заявил, что в момент убийства находился в состоянии аффекта.

Установлено, что осужденный заранее привез своего бизнес-партнера в офис в тот момент, когда там никого не было, убил его заранее спрятанным топором, а после расчленил тело. Позже Барышникову позвонили из полиции и заявили, что он подозревается в убийстве и в ближайшее время соответствующие материалы будут переданы в СК для возбуждения дела. Тогда он предложил оперуполномоченному уголовного розыска, который вел оперативно-разыскные мероприятия по этому делу, взятку для непривлечения к уголовной ответственности. В момент передачи денег Барышников был задержан.

В Мособлсуде ТАСС сообщили, что приговор был обжалован, однако суд решил оставить его без изменения.