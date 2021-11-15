Задержанных в Польше журналистов RT France обязали выплатить штраф

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Польский суд обязал двух корреспондентов телеканала RT France, задержанных в Польше на польско-белорусской границе якобы за работу в зоне ЧП без разрешения, выплатить штраф. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщила главный редактор RT France Ксения Федорова.

"После многочасового допроса наши журналисты наконец вышли на связь. Их приговорили к штрафу и пока не отдали паспорта. Ждем комментариев, как только они доберутся до отеля", - написала она.

Федорова также привела цитату генерального секретаря Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьерреса, который заявил о нарушении "европейских стандартов свободы прессы" и обвинил правительство Польши в установлении цензуры на освещение миграционного кризиса на польско-белорусской границе. "Мы столкнулись с очевидным нарушением европейских стандартов свободы прессы. Мы - Европейская федерация журналистов - не медлим с тем, чтобы назвать это цензурой. Это акт цензуры со стороны польского правительства. <...> Это непостижимая уму ситуация! Мы не видим причин для польских властей устанавливать цензуру в этой зоне, которая заслуживает внимания СМИ", - отметил он.

Корреспонденты телеканала RT France были задержаны утром в понедельник в районе города Уснаж-Гурны. Как сообщили сами журналисты, они снимали в этом месте репортаж.

Польша на фоне миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних, включая журналистов, с начала сентября. За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

Власти Польши обвиняют в происходящем белорусское руководство, которое, как считают в Варшаве, намеренно привлекает в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.