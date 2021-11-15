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Сбившую троих детей на переходе в Москве девушку приговорили к пяти годам колонии

Также Валерию Башкирову лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и шесть месяцев
Валерия Башкирова (справа) Пресс-служба Солнцевского суда/ТАСС
Описание
Валерия Башкирова (справа)
© Пресс-служба Солнцевского суда/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии-поселения Валерию Башкирову по делу о ДТП на переходе в Москве, в результате которого пострадал один ребенок и еще двое детей погибли. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"С учетом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и шесть месяцев", - сказали в ведомстве.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить Башкирову к шести годам колонии общего режима.

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Россия
Дело о ДТП с двумя погибшими детьми в Москве. Главное
Дело о ДТП с двумя погибшими детьми в Москве.
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