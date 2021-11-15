Женщина и два ребенка погибли при пожаре в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Женщина и два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В дневное время 15 ноября 2021 года в одном из частных домов города Копейска при тушении пожара сотрудниками МЧС обнаружены тела местной жительницы и ее детей: четырехлетнего мальчика и полуторагодовалой девочки. По предварительным данным, причиной пожара явилось возгорание бытового газа. Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Также по факту инцидента проверку организовала и прокуратура Челябинской области.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 15:55 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в СНТ "Станкостроитель-3" Копейского городского округа. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение двухэтажного садового дома и надворных построек на общей площади 50 кв. м.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 47 человек и 14 единиц техники.