Сообщение о минировании Большого театра в центре Москвы оказалось ложным

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва Большого театра в центре Москвы оказалось ложным. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее неизвестный сообщил, что здание Большого театра на Театральной площади заминировано. Для проверки данной информации на место были направлены специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи. "В ходе проверки здания Большого театра и прилегающей территории взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Днем в понедельник поступило также сообщение от неизвестного о том, что в Останкинской телебашне якобы заложено взрывное устройство. В целях безопасности были эвакуированы порядка 150 человек. В ходе проверки установлено, что и эта информация о минировании была ложной.