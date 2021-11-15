Трех бывших сотрудников полиции из Ростова-на-Дону осудили на длительные сроки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бывшим полицейским Андрею Кураеву, Максиму Сердюченко и Роману Халимову, назначив им от пяти до 15,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в понедельник журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Суд назначил наказание: Андрею Кураеву - пять лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок два года; Максиму Сердюченко - 13 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в ИК строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок три года; Роману Халимову - 15 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в ИК строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок три года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все трое признаны виновными в превышении должностных полномочий по многочисленным эпизодам. При этом Сердюченко и Халимова суд признал также виновными в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, получении взятки и мошенничестве также по нескольким эпизодам.

По данным СМИ, Кураев, Сердюченко и Халимов являются бывшими сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №4 управления МВД России по Ростову-на-Дону. Сообщалось, что полицейские задерживали граждан, привозили их в подвал в отделе полиции, где пытками добивались признательных показаний о хранении наркотиков. Полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности регионального главка МВД. В дальнейшем они были уволены со службы по отрицательным мотивам.