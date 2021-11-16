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Врио вице-губернатора Владимирской области задержали

Задержание Григория Вишневского связано с делом о получении взятки

ТАСС, 16 ноября. Врио вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский задержан правоохранительными органами. В понедельник в администрации региона прошли следственные действия, сообщил ТАСС источник во властных структурах.

"Врио вице-губернатора задержан, в администрации области прошли следственные действия", - сказал собеседник агентства.

По данным ряда СМИ, задержание Вишневского связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина.

Экс-губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 18 марта 2021 года назначил Григория Вишневского временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Владимирской области. Он курирует вопросы социального развития региона. В конце сентября Сипягин написал заявление о досрочной отставке с поста губернатора в связи с переходом на работу депутатом Госдумы. Президент России Владимир Путин 4 октября принял его отставку.

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