Водитель автобуса на Камчатке получил три года лишения свободы за ДТП с летальным исходом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Водитель маршрутного автобуса на Камчатке, признанный виновным в совершении ДТП весной 2021 года, в результате чего погибли два человека, получил три года лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии обвинения, 3 марта 2021 года мужчина, управляя междугородним автобусом № 201 "Петропавловск-Камчатский - Мильково", выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся навстречу автобусом маршрута № 218 "Усть-Камчатск - Петропавловск-Камчатский". В автобусе находились 25 пассажиров. В результате столкновения погибли 45-летний пассажир автобуса, которым управлял обвиняемый, и 50-летний водитель встречного автобуса.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии- поселении и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года шесть месяцев", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.