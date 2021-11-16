Число жертв взрыва газа на западе Мехико возросло до двух

МЕХИКО, 16 ноября. /ТАСС/. Мужчина, получивший сильные ожоги при взрыве газа в районе Пенсиль-Норте на западе столицы Мексики 13 ноября, умер в больнице. Об этом в понедельник вечером сообщила в Twitter глава правительства города Клаудия Шейнбаум. Таким образом, общее число жертв чрезвычайного происшествия возросло до двух.

"С прискорбием информирую о том, что умер один из пострадавших при взрыве в районе Пенсиль, находившийся в больнице им. Рубена Леньеро, - говорится в записи. - Выражаем солидарность с его семьей". Взрыв газа полностью разрушил два небольших жилых дома и повредил несколько строений рядом с ними, более 10 человек пострадали. Причиной трагедии стала утечка газа.

Власти продолжают оценку материального ущерба. Ожидается, что проект восстановления жилых домов будет представлен в начале следующей недели.

В городе Пуэбла в центральной части страны 31 октября взрыв, прогремевший на месте нелегальной врезки в газопровод, разрушил свыше 60 и повредил почти 200 жилых домов. Погибли четыре человека, порядка 15 пострадали. Семь из них до сих пор остаются в больницах, состояние нескольких человек оценивается как тяжелое.