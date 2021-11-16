Обыски прошли в МУП "Водоканалсервис" в Пышме в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. ФСБ и СК провели обыски у заместителя директора МУП "Водоканалсервис" Пышминского городского округа и местного бизнесмена. Они стали фигурантами дела о злоупотреблении полномочиями, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело за организацию замдиректором "Водоканалсервис" Приваловым и бизнесменом Аникиным преступной схемы хищения субсидий из муниципального бюджета. У обоих проведены обыски", - сказал собеседник агентства, уточнив, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По данным источника, Привалов заключил с Аникиным договор на изготовление и установку подземных противопожарных резервуаров на сумму 1,7 млн рублей. "Акты выполненных работ были подписаны в тот же день, а резервуары в итоге сделала сторонняя компания в кустарных условиях без необходимых лицензий и других документов. Оставшиеся деньги, а это не менее 1,1 млн рублей, были Приваловым и Аникиным обналичены и использованы по своему усмотрению", - пояснил источник.