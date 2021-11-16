В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступлений на Украине

КРАСНОЯРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники красноярского отделения национального бюро Интерпола совместно с оперативниками уголовного розыска задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в совершении ряда преступлений на Украине. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Сотрудниками отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД по Красноярскому краю совместно с оперативниками уголовного розыска при силовой поддержке ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по краю задержан 24-летний мужчина, объявленный в международный розыск за совершение тяжких преступлений на территории другого государства", - сообщили в ведомстве.

По информации МВД, в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела на Украине за вымогательство, похищения и создание преступного сообщества. В Красноярске он работал охранником в одном из развлекательных учреждений. Также он ранее выступал бойцом одной из федерации смешанных боевых искусств.

Сейчас мужчина арестован на два месяца. Проверяется законность его пребывания в России, решается вопрос об экстрадиции.