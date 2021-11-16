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Открытое горение в промзоне в Дзержинске ликвидировали

Факельное горение произошло в результате утечки водорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Открытое горение в промзоне Дзержинска, где произошла разгерметизация емкостей с горючей жидкостью с последующим факельным горением, ликвидировано. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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"Ликвидация открытого горения объявлена в 02:53 мск", - сказали в ведомстве.

Ранее в пресс-службе администрации города ТАСС сообщили, что возгорание произошло на площадке ООО "Синтез" на производстве ООО "Синтез - Ацетон 2000". Происходило факельное горение в результате утечки водорода в одной из емкостей.

Локализация была объявлена в понедельник в 19:48 мск. Высота факельного горения составляла до 0,3 м. Превышений ПДК зафиксировано не было.

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