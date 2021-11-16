В результате ДТП в Кургане пострадали два пешехода, в том числе ребенок

ТАСС, 16 ноября. ДТП произошло по улице Коли Мяготина в Кургане, в результате которого автомобиль наехал на троих пешеходов. Двое, в том числе малолетний ребенок 2018 года рождения, пострадали, сообщили во вторник в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Кургану.

"В районе дома №61 по улице Коли Мяготина в городе Кургане Курганской области неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, <...> создал помеху в движении автомобилю ВАЗ-21144, под управлением водителя 1972 года рождения, который двигался в левом ряду попутного направления, в результате чего водитель автомобиля ВАЗ-21144 не справился с управлением и допустил наезд на переходивших проезжую часть улицы Сухэ - Батора по линии тротуара пешеходов 1992, 1991 и 2018 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник вечером, девочка 2018 года рождения получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение. Также пешеходу 1991 года рождения оказана медицинская помощь.