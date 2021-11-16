Полиция задержала двух мужчин, со стрельбой похитивших деньги у приезжего в центре Москвы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу в центре Москвы, избили приезжего из ближнего зарубежья и похитили у него деньги. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудники отдела уголовного розыска <...> задержали на территории Московской области двух мужчин 27 и 33 лет, подозреваемых в разбое", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, в полицию обратился с заявлением 28-летний приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что он на Верхней Сыромятнической улице познакомился с двумя мужчинами и угостил их алкогольными напитками. "Через некоторое время один из новых знакомых, якобы прощаясь, обнял потерпевшего и вытащил из кармана его брюк деньги. На требование вернуть похищенное злоумышленники ударили мужчину по лицу, а затем произвели в его сторону несколько выстрелов, предположительно, из пневматического пистолета и скрылись", - сказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Подозреваемые арестованы.