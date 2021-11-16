Водителя автобуса приговорили к трем годам после ДТП с тремя погибшими в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае вынес приговор водителю рейсового автобуса, попавшего в аварию, в результате чего погибли трое пассажиров автобуса, еще троим был причинен тяжкий вред здоровью. Об этом сообщается на сайте управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу во вторник. ДТП произошло весной этого года.

"Суд Нанайского района Хабаровского края вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя пассажирского автобуса. <...> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил водителю автобуса наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с запретом управления транспортным средством в течение двух лет с момента освобождения", - говорится в сообщении.

Водителя признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, гибель двух и более лиц").

Авария произошла в ночь на 1 мая на 362-м км автодороги Хабаровск - Лидога - Ванино. Судом установлено, что водитель пассажирского автобуса потерял контроль за движением транспортного средства из-за переутомления. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. Жертвами происшествия стали трое пассажиров автобуса, еще троим был причинен тяжкий вред здоровью.

Свою вину в смертельном ДТП подсудимый признал в полном объеме, во время следствия принял меры к возмещению морального вреда родственникам погибших и пострадавшим.