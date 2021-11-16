ФСБ пресекла деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ФСБ России пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов, в том числе через ЗАГСы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры Москвы пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов", - отметили в ЦОС. Задержан 21 организатор и активный участник преступной группы, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По версии следствия, участники группы за деньги помогали иностранцам в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство России, с целью их последующей легализации на территории страны пребывания путем оформления российского гражданства. "Члены группы подыскивали граждан России, готовых за денежное вознаграждение оформлять фиктивные браки или отцовство с иностранцами, после чего через сотрудников органов ЗАГС в разных городах России реализовывали пребывание иностранных граждан", - пояснили в ФСБ.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведены 43 обыска у 42 фигурантов, 20 из них - на территории Московского региона. "Установлено местонахождение подпольной типографии, изъят значительный объем миграционных документов, поддельных печатей и штампов госорганов и иных учреждений, материалы теневой финансовой отчетности, а также полученные противоправным путем денежные средства", - сообщили в ФСБ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что россияне, которые были вовлечены в незаконные схемы, получали вознаграждение в размере до 50 тыс. рублей. Правоохранители проводили обыски у фигурантов в Москве, Вологодской, Новгородской, Ярославской и Тверской областях.

"Задержаны предполагаемые участники противоправной деятельности. В отношении шести из них Тверским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двоих - в виде домашнего ареста, и еще одной - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк, отметив, что в отношении других фигурантов процессуальные решения будут приняты в ближайшее время.