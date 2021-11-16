Постояльцы дома престарелых в Мытищах заявили СК, что к ним не применяли насилие

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Постояльцы дома престарелых в Мытищах сообщили следователям, что с ними не обращались жестоко. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий в связи с проверкой видео, на котором одна из постояльцев привязана к кровати.

Следователи провели осмотр пансионата, запросили учредительные документы, договоры с обслуживающим персоналом на оказание услуг, должностные инструкции, а также установили и опросили постояльцев, запечатленных на видео. "Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались. Врачом травматологом проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого внешних видимых телесных повреждений у пенсионерок не выявлено, - сказала Врадий. - Также опрошены 15 других постояльцев, которые пояснили, что каких-либо противоправных действий со стороны работников в отношении них не совершалось".

С целью опроса и установления всех обстоятельств, при которых было снято видео, приняты меры к установлению местонахождения бывшей сотрудницы пансионата, снявшей и выложившей его в Telegram.