Пожар в многоквартирном деревянном доме под Новгородом, где жили сироты, потушили

ТАСС, 16 ноября. Пожарные потушили возгорание в многоквартирном деревянном доме в городе Пестово в Новгородской области, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Пожар полностью ликвидирован в 09:04 мск. В результате пожара уничтожена кровля дома над семью квартирами. Погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в прокуратуре региона, по факту инцидента начата проверка, а в доме проживали в том числе дети-сироты. При этом, по данным надзорного ведомства, пожар, помимо кровли, также повредил перекрытия и иные несущие конструкции дома. "Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, жилищного законодательства, в том числе прав детей-сирот, проживающих в этом доме", - отметили в прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры также намерены дать оценку работе местных чиновников по поддержке граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во вторник в городе также проведут прием граждан, права которых были нарушены в результате пожара.

Сообщение о пожаре в восьмиквартирном деревянном доме поступило в региональный главк МЧС около 04:00 мск во вторник. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Для тушения было задействовано шесть единиц спецтехники и 19 пожарных.