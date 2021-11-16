Мужчина пострадал в ходе конфликта со стрельбой в переходе метро в центре Москвы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Конфликт между двумя мужчинами в подземном переходе станции "Библиотека имени Ленина" в центре Москвы закончился стрельбой, пострадал один человек. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"15 ноября около 18:10 мск в полицию поступило сообщение о том, что в подземном переходе станции Московского метрополитена "Библиотека имени Ленина" между двумя гражданами возник конфликт, в результате которого один мужчина произвел выстрел, предположительно из пневматического пистолета, в своего оппонента. Пострадавший для оказания помощи был направлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе, добавив, что после оказания помощи он был отпущен.

В главке отметили, что второй участник задержан и доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет.