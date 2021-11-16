Жителя Саратова оштрафовали за нарушение хранения пистолета, из которого ранил себя сын

САРАТОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Суд вынес приговор жителю Саратовской области за небрежное хранение пистолета, из которого случайно ранил себя его трехлетний сын, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"39-летний местный житель признан виновным по ч. 1 ст. 224 УК РФ ("Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло иные тяжкие последствия")", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что ребенок взял оставленный пистолет и выстрелил себе в лицо, получив тяжелые травмы.

Как установил суд, отец мальчика являлся владельцем пистолета. В нарушение правил хранения огнестрельного оружия, мужчина не обеспечил его безопасное хранение, а передал своей супруге, которая оставила пистолет в прихожей без присмотра. В это время ребенок и взял оружие.

"Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.