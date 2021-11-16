Уральские таможенники выявили контрабанду мускусных желез кабарги в Азию на 50 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Уральской оперативной таможни раскрыли схему незаконной торговли в Южную Корею и Гонконг мускусных желез кабарги, нелегально добытых в Сибири, общею стоимостью около 50 млн рублей. В отношении организатора поставок возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба Уральского таможенного управления.

"Уральские таможенники выявили серию незаконных экспортных поставок в Южную Корею и Гонконг желез самцов кабарги, нелегально добытых на территории Иркутской области и Республики Бурятия, общей стоимостью около 50 млн рублей. <...> Очередную попытку контрабанды более шести килограммов мускуса, стоимостью более 9 млн рублей, таможенникам удалось предотвратить. В отношении организатора поставок Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов"), по которой нарушитель может получить от трех до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в 2020-2021 годах иркутская фирма-экспортер по подложным документам вывезла из России почти 14 кг мускуса кабарги. Для этого при декларировании партий товара директор фирмы использовал подложные разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Кабарга - парнокопытное оленевидное животное, самцы которого имеют выступающие на несколько сантиметров клыки, из-за чего кабаргу иногда называют "саблезубым оленем". На брюхе самца расположена мускусная железа, в которой содержится 10-20 г натурального мускуса - продукта животного происхождения.