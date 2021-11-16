Суд приговорил к четырем годам условно подростка, ударившего росгвардейца в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно несовершеннолетнего, обвиняемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

"Обвиняемому в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение четырех лет", - сказала представитель суда.

По версии следствия, 23 января молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи улицы Большой Дмитровки с целью воспрепятствования законной деятельности правоохранительных органов ударил сотрудника Росгвардии.

Как сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах, молодой человек в ходе акции имитировал травму головы с помощью бинта с красной краской. Его фото попало на первую полосу "Новой газеты".