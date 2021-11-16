Вторая экспертиза признала стрелявшего в гимназии в Казани вменяемым

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Вторая психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала, что устроивший стрельбу в гимназии Казани Ильназ Галявиев является вменяемым и может быть привлечен к уголовной ответственности, сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Владимир Богдан.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Первой экспертизой он признан невменяемым, а вторая экспертиза признала его вменяемым, со слов следователя", - сказал адвокат.

Богдан отметил, что первая экспертиза не удовлетворила следователя. "Следствие считает, что он вменяемый и усиленно пытается это решение получить - это версия следствия. Моя версия, это недобросовестное поведение следствия. Нет основания не доверять выводам врачам центра им. Сербского", - сказал адвокат.

По словам адвоката, ни текста первой, ни текста второй экспертиз ему не показали. "Кроме этого, следователь заявил, что Галявиев отказался от моих услуг, однако письменного отказа мне не предоставили", - сказал защитник. Богдан добавил, что до получения официальных документов он юридически продолжает считаться защитником обвиняемого и продолжит оказывать Галявиеву правовую помощь.