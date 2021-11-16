Задержали начальника структурного подразделения Росприроднадзора по ПФО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Начальник структурного подразделения Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу подозревается в превышении полномочий. Он вместе с адвокатом, подозреваемым в организации преступления, задержан, сообщает во вторник пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

"Следственными органами Следственного комитета по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий) и адвоката Нижегородской коллегии адвокатов, подозреваемого в организации указанного преступления)", - сказано в сообщении.

Противоправные действия выявлены и пресечены следователями СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области.

По версии следствия, весной 2020 года адвокат, являясь бенефициарным владельцем коммерческой фирмы, оказывающей правовые консультации, вместе с начальником "Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу" создали условия, при которых незаконно получили с директора коммерческой организации, обратившегося за лицензией на обращение с твердыми бытовыми отходами, 1,5 млн рублей.

Следователи СК и оперативники УФСБ проводят обыски на работе и в домах фигурантов, изымается необходимая документация, допрашиваются свидетели и подозреваемые. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.